Honda TDM Payung Bagikan Masker di Posko Relawaan Desa Permis

TDM Payung bagi-bagi masker dan vit. C

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Untuk menghindari penyebaran Covid 19 di desa Permis, Honda TDM Payung Bersama

relawan dari karang taruna Desa Permis membagikan masker dan minuman Vit C untuk setiap pengendara yang masuk desa Permis.

Acara yang di selenggarakan pada hari kamis,23 April 2020 ini sebagai bentuk Peduli Honda

TDM Payung kepada Masyarakat khusunya desa permis, dimana dilakukannya hal ini dalam mengikuti imbauan pemerintah untuk membantu pencegahan Covid 19 kata Akbar kepada Honda Tdm Payung.



Selain membagikan masker dan minuman vit C setiap pengendara yang masuk desa permis juga di perikas suhu tubuh, dilakukan juga penyemprotan disinfektan kepada setiap mobil atau motor masuk wilayah desa permis. Hal ini di harapkan dapat mencegah penularan virus covid 19 masuk ke dalam wilayah desa permis.

Honda TDM Payung juga ikut mengkampayekan #DIRUMAHAJA. Untuk anda masyarakat Kec. Payung, Simpang Rimba, Pulau Besar dan sekitarnya yang ingin membeli motor cukup menghubungi sales kami di 081373253565 an Ajis, 0811288302462 an Sundari, 083175740210 an Bunsay dan nanti kami akan proses secara online. Cukup dengan KK dan KTP saja, DP dapat di lakukan melalui transfer atau di bayarkan waktu penyerahan unit. Pokoknya Konsumen cukup #dirumahaja ga perlu datang ke dealer dan bisa melakukan pembelian motor Baru.

Beli motor Honda dari rumah (TDM Payung)

Honda TDM Payung berharap semoga wabah virus korona ini segera berakhir dan masyarakat bisa beraktifitas seperti biasa dengan nyaman. Salam satu hati