Ingin Investasi di Tengah Pandemi Corona, Tabungan Emas Bisa Jadi Alternatif yang Menguntungkan

BANGKAPOS.COM--Di masa pandemi virus corona ini menabung emas mungkin bisa menjadi alternatif yang menguntungkan jika mau berinvestasi.

Pasalnya harga emas semakin naik, selain itu juga jika sewaktu-waktu butuh dana segar emas lebih mudah dijual.

Berdasarkan informasi dari PT Pegadaian (Persero) melaporkan harga emas naik 21 persen sejak awal tahun 2020.

Hal ini dinilai merupakan fakta bahwa emas adalah salah satu bentuk investasi menguntungkan selama pandemi virus corona.

"Harga emas yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring kondisi perekonomian global yang tak menentu dan pandemi Corona menjadikan logam mulia sebagai aset safe haven,” ungkap Sekretaris Perusahaan Pegadaian R Swasono Amoeng Widodo melalui siaran media, Senin (27/04/2020).

Pada bulan Januari 2020, harga emas berada pada kisaran level Rp 700.000 per gram dan hingga akhirnya pada pekan ini berada di kisaran Rp 900.000 per gram, yakni Rp 939.000 per gram pada hari ini.

Amoeng menjelaskan, di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, banyak masyarakat Indonesia kebingungan untuk memilih menjual atau menyimpan emas mereka.

Pasalnya, dalam kondisi tak menentu, masyarakat cenderung untuk memilih investasi yang paling aman dengan risiko rendah.

Dengan kenaikan harga emas seperti saat ini, menabung emas adalah pilihan yang bijak. Hal ini dikarenakan menabung dalam bentuk emas merupakan investasi yang paling menguntungkan dan bersifat likuid atau mudah dicairkan.

“Jadi solusinya kalau membutuhkan dana, lebih baik dijaminkan ke lembaga keuangan yang menyediakan skema pinjaman dengan jaminan emas,“ jelas dia.