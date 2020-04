Pengumuman II (Kedua) Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Mandiri II)

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Regional Retail Collection & Recovery Palembang akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (closed bidding) dengan perantaraan KPKNL Pangkalpinang terhadap jaminan hutang debitur atas nama:

1. Sak Fui

Dua bidang tanah dijual dalam satu paket yaitu SHM No. 783 seluas 1.270 M2 dan SHM No. 784 Tgl. 22 April 2008 seluas 298 M2 keduanya atas nama Sak Fui berikut bangunan (Rumah Tinggal) dan segala sesuatu diatasnya, terletak di Jl. Raya Peltim, Kel. Sungai Baru, Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Nilai Limit Rp. 500,400,000.00,- ; Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 150,120,000.00,-

2. Bakarudin

Sebidang tanah seluas 1588 M2 berikut bangunan (Rumah Tinggal) dan segala sesuatu diatasnya, terletak di Jl. Kelekak Dukong, Desa Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kab. Belitung, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai SHM No. 01435 Tgl. 13 Oktober 2011, atas nama Bakarudin.

Nilai Limit Rp. 736,000,000.00,-; Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 220,800,000.00,-

3. Juniyanti

Sebidang tanah seluas 1897 M2 berikut bangunan (Rumah Tinggal) dan segala sesuatu diatasnya, terletak di Jl. Sijuk, Desa/Kelurahan Air Merbau, Kec. Tanjung Pandan, Kab/Kota Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai SHM No. 01844 Tgl. 25 Juni 2015 atas nama Juniyanti.

Nilai Limit Rp. 1,344,920,000.00,-; Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 403,476,000.00,-

4. Muhammad Ali

a. Sebidang tanah seluas 963 M2 berikut bangunan (Rumah Tinggal) dan segala sesuatu diatasnya, terletak di Jl. Nusantara No. 334 RT. 01, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai SHM No. 2443 Tgl. 15 Agustus 2008 atas nama Nur Asiah.

Nilai Limit Rp. 418,000,000.00,-; Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 125,400,000.00,-

b. Sebidang tanah seluas 344 M2 berikut bangunan (Rumah Tinggal) dan segala sesuatu diatasnya, terletak di Jl. Camar No. 201 RT. 02, Kel. Sungailiat, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai SHM No. 2700 Tgl. 16 November 2011 atas nama Muhammad Ali.

Nilai Limit Rp. 648,000,000.00,-; Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 194,400,000.00,-

5. CV Sumber Rezeki

Sebidang tanah seluas 1.693 M2 berikut bangunan (Ruko) dan segala sesuatu diatasnya, terletak di Jl. Jend. Sudirman, Desa Air Belo, Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai SHM No. 878 Tgl. 29/05/2012, atas nama Yunus.

Nilai Limit Rp. 1,296,100,000.00,-; Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 388,830,000.00,-



Pelaksanaan Lelang :

Cara penawaran : Tertutup (Closed Bidding) dengan mengakses url www.lelang.go.id Batas Penawaran : Jum’at, 15 Mei 2020 Pukul 09.00 waktu server (sesuai WIB)

Penetapan Pemenang Lelang : Setelah batas akhir penawaran

Tempat Pelaksanaan Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalpinang,

Jalan A. Yani No.8, Pangkalpinang

SYARAT-SYARAT LELANG :

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id

2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.

3. Barang yang dilelang dalam kondisi apa adanya (as is), dan dapat dilihat di alamat objek lelang berada sejak Pengumuman ini di umumkan.