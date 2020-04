Perankan Antagonis 'Pelakor Cantik' Han So Hee Berharap Film Selanjutnya Bisa Dicintai Penonton

Tokoh Da Kyung Dibenci Warganet, Han So Hee Berharap Film Selanjutnya Bisa Dicintai Penonton

BANGKAPOS.COM -Berlakon sebagai Da Kyung di serial drama korea The World of The Married, Han So Hee sadar tokoh itu amat dibenci warganet.

Makanya, Han So Hee berharap di film dan proyek selanjutnya, dia bisa mendapat karakter yang dicintai penonton.

Pasalnya, ujaran kebencian itu bahkan sampai ke media sosialnya dan sumbernya berasal dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Makanya, meski karakter antagonis itu melenjitkan namanya, Han So Hee seakan kapok dengan karakter antagonis yang dibenci penonton.

Dalam film selanjutnya, Han So Hee berharap bisa berakting di kisah cinta yang realitis saja, ketimbang drama romantis yang ekstrem.

“Saya ingin berakting di kisah percintaan pasangan seumuran, dengan masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan stabil jika ada konflik, dan diakhiri dengan bahagia.

Selanjutnya, saya berharap karakter saya akan dicintai (penonton),” pungkas Han So Hee saat diwawancara majalah Dazed belum lama ini.

Tampaknya, harapan perempuan kelahiran Ulsan, Korea Selatan, 18 November 1994 ini enggak muluk-muluk.

Bisa begitu karena Han So Hee bilang, kritik soal perannya bahkan datang langsung dari keluarga dan teman-temannya.

Tak hanya itu, Han So Hee bahkan mengakui kalau dirinya pun kesal sekaligus kasihan dengan tokoh Da Kyung.

“Saya pikir, mengapa dia harus bersikap seperti ini? Dia mengabaikan keluarganya, cara orang-orang di sekitar memandang dirinya,

dan harga dirinya ketika dia masih sangat muda,” aku pelakon 100 Days My Prince ini berterus terang.

Namun, berkat aktingnya juga, The World of The Married menjadi serial drama korea dengan rating tertinggi berdasarkan JTBC itu. (*)

