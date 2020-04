Terbukti Ampuh untuk Monyet, Vaksin Covid-19 Ini Segera Diproduksi Massal oleh Miliarder Asal India

BANGKAPOS.COM, MUMBAI - Miliarder asal India akan segera memproduksi vaksin untuk Covid-19 secara massal. Pihaknya mengklaim ujicoba vaksin tersebut berhasil pada hewan dan akan segera digunakan untuk manusia.

Calon potensial untuk vaksin Covid-19 telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam uji coba hewan.

Diperkirakan, vaksin ini akan segera diproduksi massal di India dalam beberapa bulan ke depan.

Melansir Reuters, The Serum Institute of India, produsen vaksin terbesar di dunia berdasarkan volume, mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka merencanakan untuk memproduksi hingga 60 juta dosis vaksin potensial yang dikembangkan oleh University of Oxford, yang sedang dalam uji klinis di Inggris.

Serum Chief Executive Kata Adar Poonawalla menjelaskan, meski kandidat vaksin yang disebut "ChAdOx1 nCoV-19" belum terbukti efektif melawan Covid-19,

Serum memutuskan untuk mulai memproduksinya karena telah menunjukkan keberhasilan dalam uji coba hewan dan telah berkembang untuk menguji manusia.

Sementara itu, mengutip The New York Times, enam monyet kera rhesus diinokulasi dengan kandidat vaksin di Rocky Mountain Laboratory National Institutes of Health di Montana pada bulan lalu.

Subjek kemudian terpapar virus corona novel dalam jumlah besar.

Akan tetapi, keenam kera tetap sehat setelah lebih dari 28 hari.

Demikian laporan The New York Times yang mengutip Vincent Munster, peneliti yang melakukan tes.