UPDATE Covid-19 di Babel, 29 April, Reaktif Rapid Test Bertambah 44, Ada Petugas yang Reaktif

BANGKAPOS.COM -- Deteksi dini wabah virus corona di Bangka Belitung terus dipantau. Data terbaru pada Rabu 29 April 2020, sebanyak 44 orang yang telah melakukan rapid test menunjukkan hasil reaktif.

Sejauh ini ada 10 kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Selain itu terdata 965 ODP, 73 PDP dan 787 OTG.

Melansir laman covid19.babelprov.go.id, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bangka Belitung mencatat ada 44 hasil pemeriksaan Rapid Test menunjukkan reaktif berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan 2.757 rapid test.

"Jadi yang reaktif ada 44 sampel darah, non reaktif ada 2.666 dan tersisa kini ada sebanyak 3.843 rapid test. Hasil reaktif ini meningkat dari hasil sebelumnya, Senin (27/4/2020) hanya 32," kata Ketua Sekretariat Pusdalops Gugus Tugas Covid-19 Babel, Mikron Antariksa, tadi malam (28/42020).

Berdasarkan data yang diterima per 28 April 2020, ia merincikan, penggunaan rapid test yang menunjukan gejala reaktif bertambah. Seperti halnya di Belitung, Bangka dan di Dinkes Babel.

Dirincikan dia di Belitung reaktif sebanyak 20, non reaktif 643 dan tersisa ada 262. Sementara di Belitung Timur 4 reaktif, non reaktif 176 dan tersisa 378. Di Pangkalpinang reaktif 5, non reaktif 521 dan tersisa 269 rapid test.

"Untuk di Bangka bertambah satu dari 2 reaktif kemarin menjadi 3, non reaktif 269 dan tersisa 419. Bangka Tengah reaktif 1, non 343 dan tersisa 346. Bangka Barat reaktif masih nol, non reaktif 137 dan tersisa 543. Bangka Selatan 2 reaktif, 304 non reaktif dan tersisa ada 565. Di RSUP Ir Soekarno nol reaktif, 69 non reaktif tersisa 329. Di Dinkes 9 reaktif, 204 non reaktif tersisa 487," jelasnya.

Rapid Test Tenaga Lapangan Hasilnya Reaktif

Ketua Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bangka Belitung (Babel), Mikron Antariksa membenarkan hasil reaktif 4 sampel yang diujikan melalui pemeriksaan cepat atau Rapid Test, Selasa (28/4/2020).

Diterangkan Mikron, 4 hasil ini dua diantaranya dari uji sampel terhadap 56 petugas lapangan dan duanya dari penumpang di pelabuhan Tanjungkalian Muntok, Kabupaten Bangka Barat.