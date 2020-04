Chord dan Lirik Lagu Badai Pasti Berlalu Chrisye

BANGKAPOS.COM-- Dari segi judulnya lagu ini berkisah tentang harapan.

Lagu yang dipopulerkan oleh Chrisye ini disenangi berbagai generasi baik anak-anak hingga dewasa.

Cerikut chord dan lirik lagu badai pasti berlalu seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Intro : F Gm C D# Dm D D7 Bm

G C F..

.

F Fm Cm

Awan hitam di hati yang sedang gelisah

Bb F

daun-daun berguguran

Bb F

satu satu jatuh ke pangkuan

Bb C Bb C

kutenggelam sudah ke dalam dekapan

Am Dm

semusim yang lalu

Bb Am

sebelum ku mencapai

G C Dm-C Dm-C

langkahku yang jauh

.

Reff:

F G C Dm-C

kini semua bukan milikku

F G C Dm-C

musim itu telah berlalu

Bb A D

matahari segera berganti

.

Musik : Am Gm F C Dm-C

Bb A Dm Gm-Bb A D

.

Bb Am Gm F

gelisah kumenanti tetes embun pagi

Bb Am Gm F C

tak kuasa ku memandang datangmu matahari

.

==Kembali ke : Reff

.

Bb F

badai pasti berlalu

Bb F

badai pasti berlalu

Bb F

badai pasti berlalu

Bb A D

badai pasti berlalu

.

Outro : G C G C Gm F C

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunsolo.com)