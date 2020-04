Chord dan Lirik Lagu Kisah Sedih Dihari Minggu Koes Plus

BANGKAPOS.COM -- Lagu legenda berjudul kisah sedih di hari minggu yang dinyanyikan oleh Koes Plus ini cukup fenomenal.

Lagu ini kerap dinyanyikan hingga sekarang, terutama karean liriknya yang berkisah dengan kehidupan sehari-hari.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Intro: G..Am..G..Am..

.

G Am (Am Am7 D)

….sabtu malam kusendiri..(haa..aa..aa..)

D G (G -G/B-C)

….tiada teman kunanti.. (haa..aa..aa..)

C G Em

….di sekitar kulihat diam....

C Am D

….tiada seindah dulu..

.

G Am (Am Am7 D)

….Mungkinkah ini berarti..(haa..aa..aa..)

D G (G -G/B-C)

….aku t'lah patah hati...(haa..aa..aa..)

C G Em

….walaupun kuberkata bukan...

C D G

….bukan itu..

.

Reff:

G Am (Am-G/B-C)

penyesalanku s'makin dalam dan sedih

C G

tlah ku serahkan semua milik dan hidupku

G Am (Am-G/B-C)

aku tak mau menderita begini

C A

mudah mudahan ini hanya mimpi

D

hanya mimpi..

.

Int. D...

D...

.

G Am (Am Am7 D)

….kisah sedih di hari minggu..(haa..aa..aa..)

D G (G -G/B-C)

….yang selalu menyiksaku..(haa..aa..aa..)

C G Em

….kutakut ini kan kubawa....

C D G

….sampai mati..

.

Reff:

G Am (Am-G/B-C)

penyesalanku s'makin dalam dan sedih

C G

tlah ku serahkan semua milik dan hidupku

G Am (Am-G/B-C)

aku tak mau menderita begini

C A

mudah mudahan ini hanya mimpi

D

hanya mimpi..

.

Outro : D...D...

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunsolo.com)