Irrfan Khan Bintang Film Life of Pi Meninggal Dunia

Bintang film Life of Pi dan Slumdog Millionaire, Irrfan Khan meninggal dunia

BANGKAPOS.COM - Kabar duka datang datang dari industri perfilman India. Bintang film Life of Pi dan Slumdog Millionaire, Irrfan Khan meninggal dunia di usianya 53 tahun, pada Rabu (29/4/2020).

Sebelum meninggal, Irrfan Khan pernah didiagnosa neuroendocrine tumor pada 2018 dan sempat menjalani perawatan ekstensif di London.

Kemudian, aktor asal India ini dinyatakan sembuh dan akhirnya ikut proses syuting Angrezi Medium, yang akan menjadi karya terakhrinya sebagai aktor.

Tetapi, pada Selasa (28/4/2020), Irrfan Khan dilarikan ke Rumah Sakit Kokilaben Mumbai dan menjalani perawatan intensif karena mengalami infeksi usus besar.

Hingga akhirnya, Irrfan Khan dinyatakan meninggal dunia pada 29 Maret 2020.

Ucapan duka disampaikan oleh aktor senior Bolywood, Amitabh Bachchan.

"Seorang talenta luar biasa, seorang kolega yang ramah, kontributor produktif dunia perfilman, meninggalkan kami terlalu dini, menciptakan sebuah ruang hampa yang cukup besar," tulis Amitabh Bachchan dalam Twitternya.

"Terima kasih untuk memori-memori indah selama ini. Terima kasih telah meningkatkan standar untuk menjadi seorang seniman. Terima kasih telah memperkaya perfilman kami. Kami akan sangat merindukanmu Irrfan tapi kami akan selalu bersyukur karena pernah memilikimu di hidup kami," tulis sutradara Karan Johar.

Irrfan Khan merupakan salah satu aktor berbakat yang dimiliki industri film India. Ia mengawali debutnya dalam film Salaam Bombay pada 1988.

Potensi Irrfan Khan mulai tercium saat memerankan tokoh Machbeth dalam film Maqbool di tahun 2004.

Setelah itu, Irrfan Khan mulai semakin sering menghiasi layar bioskop dengan peran-peran penting. T

ak hanya berjaya di dalam negeri, Irrfan Khan juga berulang kali ikut berpartisipasi dalam pembuatan film luar negeri. Irrfan Khan pernah bermain dalam film Slumdog Millionaire, Life of Pi, The Namesake, Jurassic World, The Amazing Spider-Man, dan Inferno.

