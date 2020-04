Link Nonton dan Spoiler Episode 11 The World of the Married, Lee Tae Oh Hadapi Polisi

Lee Tae Oh tampaknya dipanggil pihak kepolisian. Apa yang terjadi?

BANGKAPOS.COM- Drama Korea yang tengah opuler saat ini, The World of the Married akan menayangkan episode terbarunya yakni episode 11 pada Jumat (1/5/2020).

Nah, berikut Spoiler atau Bocoran Episode 11 Drama Korea Korea The World of the Married

Pada episode 10 lalu, drama tersebut mampu meraih rating yang tinggi dan mengukir sejarah di televisi Korea.

Sebelumnya di episode 10, mengisahkan tentang Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) mengantarkan Min Hyun Seo (Sim Eun Woo) ke Stasiun Gosan untuk pergi ke Ulsan.

Kepergian Min Hyun Seo ini karena ia tidak ingin lagi bertemu dan terlibat dengan Park In Kyu (Lee Hak Jo), mantan kekasihnya.

Namun, ketika Ji Sun Woo berusaha menemui Min Hyun Seo, ia menemukan koper milik Hyun Seo tertinggal, sementara kereta telah berangkat.

Ketika keluar stasiun, Ji Sun Woo melihat kerumunan orang-orang dan anggota polisi serta staf medis.

Ia melihat ada darah di tanah.

Ji Sun Woo pun terkejut melihat syal miliknya yang ia berikan pada Min Hyun Seo, ada di tempat berdarah tersebut.

Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) dan Lee Tae Oh (Park Hae Joon) dalam The World of The Married (JTBC/SPOTV News)

Lantas bagaimana kelanjutan episode 11 The World of the Married?