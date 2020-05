Google Assistant Kini Berfungsi Meluncurkan Game Langsung di Ponsel Android dan Chromebook

BANGKAPOS.COM - Visi jangka panjang Google untuk Asisten di Stadia adalah sebagai panduan yang dapat menyarankan langkah-langkah YouTube saat Anda mandek.

Hingga saat itu, Anda dapat menggunakannya untuk membuka game di televisi yang terhubung dengan Chromecast. Google Assistant juga berfungsi untuk meluncurkan game langsung di ponsel Android dan Chromebook.

• Tak Disangka Presenter Kondang Ini Pernah Berkali-kali Tembak Luna Maya

Kebanyakan orang terbiasa dengan mengeluarkan perintah seperti "OK Google, mainkan Destiny 2 di Livingroom TV" ke speaker Asisten atau Smart Display. "Mainkan [masukkan permainan]" juga berfungsi langsung di ponsel Android yang memasang aplikasi Stadia. Setelah konfirmasi singkat, itu akan membuka klien dan memulai permainan layar penuh.

Perintah suara Asisten juga berfungsi di Chromebook, tetapi yang lebih menarik adalah kemampuan untuk mencari game Stadia dan meluncurkannya.

Semua Chromebook memiliki kunci Pencarian / Peluncur menggantikan Cap Locks, sementara perangkat seperti Pixelbook memiliki kunci Asisten khusus.

• Aplikasi Google Messages mencapai 1 Miliar Unduhan di Play Store

Kunci itu - yang juga dapat diakses menggunakan Cari + A - membuka Asisten secara langsung dan memungkinkan Anda mulai mengetikkan perintah. Yang mengatakan, pencarian perangkat dan web biasa akan memungkinkan Anda mengubah permintaan apa pun menjadi satu untuk Asisten.

Beberapa pengguna hari ini memperhatikan bahwa mengetik nama judul diikuti oleh "game" - yaitu "The Division 2 game" - ke Assistant akan meluncurkan Stadia di tab baru. Anehnya, ggp internal . kotak pasir . google . URL com / player / xxxx diungkit bukan stadion biasa . google . com / player / xxxx saat Anda membuka judul melalui homescreen.

Metode peluncuran ini memungkinkan Anda melewati penjelajahan melalui daftar game jika Anda sudah tahu apa yang ingin Anda mainkan. Asisten akan memeriksa apakah Anda telah mengklaim judul, dengan non-pembelian hanya mengembalikan istilah pencarian biasa.

• Gara-gara Makhluk Tak Kasat Mata Pernikahan Luna Maya Batal, Dian Sastro Ungkap Hal Ini

Ini adalah integrasi sederhana yang dimiliki Google Assistant, tetapi berbicara tentang bagaimana game Stadia hanyalah jenis media streaming lainnya, seperti lagu atau film, di masa depan yang dapat ditanyakan secara instan.