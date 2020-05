Jo Jong Suk Aktor di Hospital Playlist Bakal Istirahat karena Istrinya Gummy Hamil, Ini Profilnya

BANGKAPOS.COM - Jo Jong Suk Aktor di Drama Korea Hospital Playlist Bakal Istirahat karena Istrinya Gummy Hamil, Berikut Profilnya.

Jo Jong Suk, sang aktor dikabarkan bakal istirahat dari dunia hiburan.

Jo Jung Suk mengatakan bahwa dia ingin istirahat karena istrinya, penyanyi Gummy, akan segera melahirkan.

Dengan demikian, para penggemar aktor Korea Selatan, Jo Jung Suk, mungkin harus menikmati drama korea Hospital Playlist.

"Saya ingin beristirahat," ujar Jo Jung Suk di acara Cultwo Present.

Aktor yang menikah dengan Gummy setelah lima tahun berkencan itu kemudian mengungkap alasannya ingin rehat.

"Saya akan segera menjadi ayah yang sebenarnya setelah menjadi ayah dalam drama,"ujarnya.

Berdasarkan usia kehamilannya, Gummy diperkirakan akan melahirkan di sekitar pertengah tahun 2020.

Jo Jung Suk menikah dengan pelantun "You Are My Everything" dari drama Descendants of the Sun itu tahun 2018.

Januari 2020 lalu, agensi Gummy, C-JeS Entertainment membenarkan kabar kehamilan Gummy.