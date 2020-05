Twindy Rarasati Dinyatakan Sembuh dari Covid 19 dan Boleh Isolasi Mandiri di Rumah

BANGKAPOS.COM -- Kabar bahagia datang dari selebritis sekaligus dokter, Twindy Rarasati, setelah dua minggu menjalani karantina karena tertapapar covid 19.

Ia mengabarkan bahwa dirinya dinyatakan sembuh dari covid 19 dan boleh melakukan karantina mandiri di rumah.

Kabar tersebut dibagikannya melalui Instagram pribadinya @twindyrarasati.

"Terima kasih teman-teman atas bantuan doanya. Alhamdulillah saya sudah boleh melanjutkan isolasi mandiri di rumah dan sudah dinyatakan sembuh," tulis Twindy, seperti dikutip Sabtu (2/5/2020).

Tak lupa atas kesembuhannya Twindy mendokan mereka yang tengah menjalani karantina agar tetap semangat.

"Semoga teman-teman yang sedang melalui proses yang sama dengan saya, tetap diberikan semangat yang luar biasa, Mendapatkan support yang berlimpah dari support system terdekatnya. We are all heroes to ourselves," ucapnya

Diapun memberi semangat bagi semua pihak untuk tetap kuat dan mengajak melawan pandemi ini.

"Bukan hanya tenaga medis dan penunjangnya, kamu yang tetap di rumah meskipun bosan setengah mati, kamu yang tetap berusaha mencari nafkah untuk keluargamu, kamu yang ikut berdonasi sekecil apapun itu, kamu yang terus berkarya dalam situasi ini, kamu yang berdoa siang & malam dan masih banyak kamu-kamu lainnya, Kamu, Semua, Pahlawan, Bersama, kita lawan covid. Stay safe. Stay healthy. We’re all in this together," ungkap Twindy

Unggah dirinya positif Corona di Instagram

Twindy Rarasati dikabarkan positif covid 19, Rabu (15/4/2020).