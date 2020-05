7112 KK Penerima Bansos Tunai, Dinsos Pangkalpinang Tunggu Pemberitahuan Penyaluran dari Kemensos RI

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Sebanyak 7112 KK (kepala keluarga) di Pangkalpinang tercatat sebagai penerima bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial.

Penerima ini merupakan warga miskin dan kurang mampu yang telah terdata dalam data kementerian, juga termasuk penerima tambahan diluar DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial).

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Pangkalpinang, Rika Komarina, mengatakan penyaluran bansos tunai melalui perbankan dan kantor pos.

Namun hingga saat ini belum ada mekanisme penerimaan dan informasi dari Kemensos mengenai pencairan bansos tersebut.

Rika menuturkan, pihaknya telah mempersiapkan siapa saja penerima baik DTKS maupun non DTKS untuk selanjutnya akan memanggil camat, lurah maupun RT (rukun tetangga) untuk pemberitahuan selanjutnya dari Kemensos.

Menurutnya dengan perangkat di kecamatan lah yang paham dengan warga mereka sebagai penerima bantuan.

"Kami baru menandatangani data by name by adress siapa penerima itu. Masih menunggu kabar selanjutnya dari Kemensos. Kami jiga nanti berkoordinasi dengan Dinsos provinsi menanyakan kapan bansos ini dan mekanisme selanjutnya bagaimana," kata Rika, Minggu (3/5/2020).

Dia menuturkan, penerima bantuan akan memperoleh bansos melalui bank BRI, Mandiri ataupun kantor pos. Untuk perbankan, Rika menyebut pencairan bansos akan masuk ke rekening penerima.

Sedangkan melalui kantor pos, warga penerima lah yang datang dengan membawa KTP dan KK.

Namun, dia menegaskan tidak semua masyarakat Pangkalpinang datang ke kantor pos untuk menanyakan bantuan tersebut.

Bansos hanya diberikan kepada masyarakat yang telah terdata. Lurah pun, kata Rika, telah menjabarkan siapa saja penerima bansos tunai dari pemerintah pusat.

"Jangan nantinya berbondong-bondong semua ke kantor pos nanya bansos ini, hanya terdaftar saja. Itu pun kita menunggu dari Kemensos kapan informasinya, baru bisa diambil," tuturnya.

Bansos tunai yang diberikan sebesar Rp 600 ribu selama tiga bulan. Rika menambahkan, pihaknya akan menyampaikan pemberitahuan dari Kemensos selanjutnya mengenai mekanisme ini.

