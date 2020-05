Cerai dari Berondong 10 Tahun Lebih Muda Darinya, Mantan Kekasih Raffi Ahmad Ini Sindir Wartawan

BANGKAPOS.COM - Pada 2015 keputusan mengejutkan dibuat oleh Wanda Hamidah.

Dia dengan mantab menikah dengan seorang pemuda yang 10 tahun lebih muda darinya.

Nama pemuda itu adalah Daniel Patrick.

Ketika itu, status Wanda adalah janda anak tiga.

Setelah sekian lama sepi dari gosip, tahu-tahu Wanda Hamidah sudah bikin berita heboh lagi.

Dia bercerai dari brondongnya itu.

Setelah terus dicecar, mantan model sabun mandi itu akhirnya buka suara.

Meski begitu, dia ketahuan ngecening awak media yang tampak telat memberitakan perceraiannya.

"Ih kamu ke mana saja. Telat oh, sudah selesai (cerai), It's over," kata Wanda saat dijumpai di kawasan Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019) lalu.

"Kalian baru tahu (cerai), so late," sambungnya.