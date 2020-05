4 Tips Mengelola Keuangan saat Pandemi Covid-19, Terutama Menjelang Lebaran dari Pengamat Ekonomi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Saat ini masyarakat sedang menghadapi pandemi Covid-19, aktivitas ekonomi sedang menurun karena mobilitas penduduk banyak dibatasi untuk aktivitas keluar rumah seperti work from home, study from home, PSBB, stay at home, lock down terbatas dan lain-lain.

Sehingga terjadi penurunan pendapatan hampir pada semua kalangan masyarakat, tetapi yang paling high impact adalah para pelaku UMKM dan para pekerja sektor informal dan berpendapatan rendah yang tidak memiliki tabungan.

Padahal selain menghadapi pandemi Covid-19, masyarakat juga sedang menjalankan puasa di bulan Ramadhan, bahkan sebentar lagi akan menyambut lebaran.

Tentu akan banyak sekali pengeluaran yang tak terhingga dalam kondisi perekonomian saat ini, sehingga perlunya mengelola keuangan yang tepat saat kondisi ini.

Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Babel sekaligus Pengamat Ekonomi, Dr Reniati mengatakan pengelolaan keuangan disaaat pandemi Covid-19 tentunya harus dikelola dengan hati-hati.

"Saat ini ada istilah CASH IS THE KING, artinya orang yang memiliki uang kas itu adalah raja,"ujar Reniati saat dihubungi bangkapos.com, Senin (4/5/2020).

Pengamat ekonomi, Dr Reniati memberikan empat tips cara mengelola keuangan saat pandemi Covid-19 menjelang lebaran meliputi:

1. Kita harus memprioritaskan kebutuhan yang paling pokok. Saat ini yang paling penting adalah kebutuhan pangan atau sembako, maka untuk membeli kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier harus ditahan dulu. Tetapi ingat disaat seperti ini kuota dan pulsa juga menjadi kebutuhan dasar.

2. Menambah pemasukan kita harus kreatif, untuk menambah penghasilan. Bisa saja dengan bisnis online dengan menjual yang sedang dibutuhkan masyarakat saat ini, harga bersaing dan pelayanan prima.

3. Jika ada barang-barang di rumah yang tidak kita pakai, tapi bisa kita jual maka peluang kita untuk mendapatkan tambahan income dan mengoptimalkan sumberdaya atau aset yang kita miliki.

4. Menjelang lebaran tentunya kita harus cerdas mengelola antara keinginan dan kebutuhan. Puasa dan Lebaran dalam kondisi seperti ini harusnya kita lebih bijak mengelola keinginan (want) dan kebutuhan (need).

Tidak semua harus baru dan harus ada, karena masih banyak yang mungkin lebih menderita dari kita.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)