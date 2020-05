Beberapa Harga Bahan Pokok Cenderung Normal, Kecuali Gula dan Bawang Merah Masih Tinggi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Ratu Tunggal, Kota Pangkalpinang selama bulan suci ramadan ini cenderung stabil.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, Agusfendi.

"Untuk harga bahan pokok cenderung normal, tidak mengalami kenaikan yang signifikan, seperti beras, daging ayam, daging sapi, minyak goreng, masih normal. Tapi untuk gulamasih tinggi, termasuk bawang merah," kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, Agusfendi, Senin (4/5/2020) kepada Bangkapos.com Via WhatsApp.

Kata Agusfendi, untuk bawang merah brebes cenderung naik. Menurut distributor berhubung dari tempat asalnya ada kenaikan selain itu ketersediaannya yang terbatas.

"Laporan dari distributor menyampaikan bahwa tingginya harga bawang merah dari Brebes memang dari tempat aslinya juga sudah tinggi, ditambah stok terbatas dan permintaan banyak menjelang idul fitri ini," ujar Agusfendi.

Saat ini harga bawang merah di Pasar mencapai Rp 55 Ribu per kilo, sementara untuk bawang impor sebesar Rp 20 Ribu per kilonya, dan bawang putih Rp 35 Ribu per kilo dan Rp 34 Ribu.

Sementara harga dari distributor, bawang merah Rp 45 Ribu per kilo, bawang merah impor Rp 25 Ribu per kilo. Bawang putih Rp 24 Ribu per kilo dan Rp 23 Ribu untuk pembelian karungan.

Jumlah ketersediaan bawang merah di gudang distributor H Awi sudah habis, kecuali bawang merah impor yang masih tersisa sekitar 4 ton. Namun dalam waktu dekat akan datang sebanyak 8 ton bawang merah brebes.

"Secara keseluruhan stok bawang merah yang juga berasal dari beberapa distributor lain sekitar 12,5 ton dan 7,5 ton bawang putih," ungkapnya.

Harga gula pasir Rp 16 ribu hingga 17 ribu per kg, Beras rata rata semua merek Rp 12,500 per kg, Daging ayam broiler Rp 24 per kg, Daging sapi murni atau Has Rp 120 per kg dan Minyak goreng kemasan botol Rp 19 ribu per botol.

