Chord dan Lirik Lagu 'Benci Untuk Mencintai' Naif

BANGKAPOS.COM -- Lagu yang dipopulerkan oleh Naif berjudul 'benci untuk mencintai' ini berkisah tentang kekasih tentang sepasang kekasih yang dilanda masalah.

Lagu ini menarik untuk disimak dan memiliki makna yang dalam di setiap liriknya.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunmanado.com

intro : C Am C F Fm Em G … .

C

oh … betapa saat ini

Am F

ku benci untuk mencinta

Fm Em G

mencintaimu … .

C

oh … betapa ku saat ini

Am F

ku cinta untuk benci

Fm Em G

membencimu … . .

Reff :

C E

aku tak tahu apa yang terjadi

Am C

antara aku dan kau

F

yang ku tahu pasti

Fm C G

ku benci tuk … mencintaimu

Musik : C G A# Am Dm A C G

Em Am A# F G

kembali ke : reff

C E

dan aku tak tahu apa yang terjadi

Am C

antara aku dan kau

F Fm C Em Am

yang ku tahu pasti ku benci tuk mencintaimu … .

F Fm C Em Am

yang ku tahu pasti ku benci tuk mencintaimu … .

F Fm C

yang ku tahu pasti ku benci tuk mencintaimu … .

Outro : C Am F Fm C

C E Am C F Fm C

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunambon.com)