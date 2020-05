Chord dan Lirik Lagu 'Kenanglah Aku' NAFF

BANGKAPOS.COM-- Lagu berjudul kenanglah aku dari NAFF ini populer di tahun 2000 an.

liriknya yang sederhana berkisah tentang perpisahan pasangan dan berharap bersatu.

Chord dan lirik lagu 'kenaglah aku' NAFF seperti dilansir dari Tribunnews.com

[Intro] C G Am Dm C G

C G Am

Karamnya cinta ini

Dm F G

Tenggelamkanku di duka yang terdalam

C G Am

Hampa hati terasa

Dm F G

Kau tinggalkanku meski ku tak rela

F G Am

Salahkah diriku hingga saat ini

Dm F G

Ku masih mengharap kau tuk kembali

[Reff]

F G C

Mungkin suatu saat nanti

Dm G C

Kau temukan bahagia meski tak bersamaku

F G Am

Bila nanti kau tak kembali

Dm G

Kenanglah aku sepanjang hidupmu

[Interlude] F Em Dm G C

F Em Dm G