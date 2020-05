Dinsos Babel Usulkan 72.003 Keluarga Penerima Manfaat dari ODP dan PDP

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Dinas Sosial Pemprov Babel telah mengusulkan 72.003 Keluarga penerima manfaat (KPM) dari keluarga yang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial Pemprov Babel, Rusli, mengatakan, saat ini sebanyak 163 orang telah diberikan bantuan dari Dinsos Babel berupa sembako yang bernilai Rp 620.000.

"Kalau usulan kita sebanyak 72.003 keluarga penerima manfaat, kalau data bergerak terus dan baru kita salurkan di Kabupaten Bangka sampai hari ini data hitungan awal sebanyak 163 orang menerimanya,"jelas Rusli kepada wartawan, Senin (4/5/2020).

Dia menjelaskan untuk Rabu besok, dilanjutkan ke Kabupaten lainya akan diberikan bantuan sembako khusus mereka berstatus ODP dan PDP.

"Selanjutnya Kabupaten Bangka Barat mungkin Rabu yang lain besok baru star dari Bateng, Basel, Pangkalpinang, Belitung dan Beltim,"ungkapnya.

Dalam penyalurkan yang telah dilaksanakan, Rusli mengatakan mereka belum menemukan kendala berarti.

"Sementara belum ada kendala berarti paling cuaca ektrim hujan,"ujarnya.

Sementara, sebelumnya, terkait lambatnya penyaluran Bansos khusus ODP dan PDP, sempat dikritik oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Amri Cahyadi, yang mengaku terheran-heran kenapa bantuan sosial dari Pemprov Babel kepada ODP dan PDP terdampak Covid-19 belum juga disalurkan oleh Pemerintah Provinsi.

"Saya heran kalau Bansos untuk OPD dan PDP yang dilakukan upaya karantina baik mandiri maupun oleh pemerintah belum tersalurkan ssampai saat ini. Karena khusus untuk Bansos untuk PDP dan ODP ini sudah dianggarkan Rp 2 Milyar menggunakan Belanja Tak Terduga APBD 2020 yang sudah dilaporkan ke DPRD dan disetujui DPRD sejak akhir Maret lalu,"jelas Amri.

Dia menjelaskan untuk masalah data dirasakan sudah jelas dan seharusnya cepat disalurkan kepada mereka yang membutuhkan.

"Kalau masalah data PDP dan ODP kan jelas sudah ada, kecuali bagi mereka yang baru ditetapkan sebagai ODP dan PDP. Maka jika belum tersalurkan, pastinya kami mendesak agar itu disegerakan. Tidak usah terlalu ribet aturan dan administratifnya yang penting data penerima jelas by name, by adress dan by kategori statusnya,"tegas Amri.

(Bangkapos/Riki Pratama)