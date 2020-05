drama The World of the Married

Jadwal Tayang Drama Korea The World of The Married Bocor, Episode 13 Tayang Tanggal Ini

BANGKAPOS.COM - Apakah Anda adalah orang yang menunggu-nunggu penayangan The World of The Married setiap hari?

Jangan bingung, karena penayangan drama Korea ini sudah terjadwal lho.

Diputar setiap akhir pekan, setiap hari Jumat dan Sabtu.

Saat ini, The World of The Married sudah tayang untuk episode 11 dan 12.

Selanjutnya di akhir pekan ini, akan tayang The World of The Married episode 13 dan 14.

Berikut jadwal tayang drama Korea The World of the Married dari episode awal sampai episode terakhir:

Episode 1: tanggal 27 Maret 2020

Episode 2: tanggal 28 Maret 2020

Episode 3: tanggal 3 April 2020