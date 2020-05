BANGKAPOS.COM - Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Blackout - Resiko Orang Cantik, Kunci Mudah dari G

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

G D/F# Em D

ku tau kau punya temanku

C G/B Am D

tapi ku tak bisa bohongi diriku

G D/F# Em D

ku tak ingin hilang rasa ini

C D G D

kau pantas jadi pacarku

G D/F# Em D

Andai saja kau mengerti yeah

C G/B Am D

isi hatiku padamu

G D/F# Em D

sejak dulu sampai saat ini

C D G

hanya kau di hatiku



[Chorus]

G D/F# C G/B

kau memang cantik

Am Bm C D

resiko orang cantik disukai banyak lelaki

G D/F# C G/B

bukan salahku

Am Bm

sebelum janur melengkung

C D

ku masih bebas untuk memilih

[Intro] G D/F# C D

G D/F# Em D

Andai saja kau mengerti yeah

C G/B Am D

isi hatiku padamu

G D/F# Em D

sejak dulu sampai saat ini

C D G

hanya kau di hatiku

[Chorus]

G D/F# C G/B

kau memang cantik

Am Bm C D

resiko orang cantik disukai banyak lelaki

G D/F# C G/B

bukan salahku

Am Bm

sebelum janur melengkung

C D

ku masih bebas untuk memilih

G D/F# C G/B

kau memang cantik

Am Bm C D

resiko orang cantik disukai banyak lelaki

G D/F# C G/B

bukan salahku

Am Bm

sebelum janur melengkung

C D

ku masih bebas untuk memilih

[Coda]

G F C

resiko orang cantik

G F C

la la la la la la la la la

G F C

la la la la la la la la

G F C

la la la la la