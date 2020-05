BANGKAPOS.COM - Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Blackpink - Playing With Fire, Kunci Mudah dari Em

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

Em G

Uri eomman maeil naege malhaesseo

C D

Eonjena namja josimharago

Em G

Sarangeun machi buljangnan gataseo

C D

Dachinikka Eh

Em G

Eomma mari kkok majeuljido molla

C

Neol bomyeon nae mami

D

tteugeopge daraolla

Em G

Duryeoumbodan neol hyanghan Kkeullimi

C D

deo keunikka Eh

Em G C

Meomchul su eopsneun i tteollimeun

D Em

On and on and on

G C

Nae jeonbureul neoran sesange

D Em

Da deonjigo sipeo

G

Look at me look at me now

C D

Ireohge neon nal aetaeugo ijanha

Em G

Kkeul su eopseo

C D Em

Uri sarangeun buljangnan

(Chorus)

G C D Em G

oooo.. My love is on fire uh..

C

Now burn baby burn

D Em G C

Buljangnan oooo..

D Em G

My love is on fire uh..

C

So don't play with me boy

D Em

Buljangnan

G C

Oh no nan imi meolli

D Em

wabeoryeoneungeol

G C

Eoneusae i modeun ge

D Em

jangnani anin geol

G

Sarangiran ppalgan bulssi

C

Bureora baram

D

deo keojyeoganeun bulgil

Em

Ige yaginji doginji uri

G

eommado molla

C

Nae mam doduginde wae

D

gyeongchaldo molla

Em

Bul buteun nae simjange

G

deo bueora neoran gireum

C

Kiss him will I diss him

D

I don't know but I miss him

Em

Jungdogeul neomeoseon i

G

sarangeun crack

C D

Nae simjangui saekkkareun black, ah !

Em G C

Meomchul su eopsneun i tteollimeun

D Em

On and on and on

G C

Nae jeonbureul neoran bulgil sogeuro

D Em

Deonjigo sipeo

G

Look at me look at me now

C D

Ireohge neon nal aetaeugo ijanha

Em G

Kkeul su eopseo

C D Em

Uri sarangeun buljangnan

(Chorus)

G C D Em G

oooo.. My love is on fire uh..

C

Now burn baby burn

D Em G C

Buljangnan oooo..

D Em G

My love is on fire uh..

C

So don't play with me boy

D C

Buljangnan

D Em

Geotjabeul suga eopneun geol

Bm

Neomuna ppalli peojyeo

C

ganeun i bulgil

D

Ireon nal meomchuji ma

Em B7

I sarangi oneul bameul taewobeorige

Em G C D

huu..

(Outro) Em G C D

Em G C D

Em G C D

Em