Chord dan Lirik Lagu
Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Blackpink - Playing With Fire, Kunci Mudah dari Em
Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Blackpink - Playing With Fire, Kunci Mudah dari Em Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:
BANGKAPOS.COM - Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Blackpink - Playing With Fire, Kunci Mudah dari Em
Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:
(Intro) Em G C D
Em G C D
Em G C D
Em G C D
Em G
Uri eomman maeil naege malhaesseo
C D
Eonjena namja josimharago
Em G
Sarangeun machi buljangnan gataseo
C D
Dachinikka Eh
Em G
Eomma mari kkok majeuljido molla
C
Neol bomyeon nae mami
D
tteugeopge daraolla
Em G
Duryeoumbodan neol hyanghan Kkeullimi
C D
deo keunikka Eh
Em G C
Meomchul su eopsneun i tteollimeun
D Em
On and on and on
G C
Nae jeonbureul neoran sesange
D Em
Da deonjigo sipeo
G
Look at me look at me now
C D
Ireohge neon nal aetaeugo ijanha
Em G
Kkeul su eopseo
C D Em
Uri sarangeun buljangnan
(Chorus)
G C D Em G
oooo.. My love is on fire uh..
C
Now burn baby burn
D Em G C
Buljangnan oooo..
D Em G
My love is on fire uh..
C
So don't play with me boy
D Em
Buljangnan
G C
Oh no nan imi meolli
D Em
wabeoryeoneungeol
G C
Eoneusae i modeun ge
D Em
jangnani anin geol
G
Sarangiran ppalgan bulssi
C
Bureora baram
D
deo keojyeoganeun bulgil
Em
Ige yaginji doginji uri
G
eommado molla
C
Nae mam doduginde wae
D
gyeongchaldo molla
Em
Bul buteun nae simjange
G
deo bueora neoran gireum
C
Kiss him will I diss him
D
I don't know but I miss him
Em
Jungdogeul neomeoseon i
G
sarangeun crack
C D
Nae simjangui saekkkareun black, ah !
Em G C
Meomchul su eopsneun i tteollimeun
D Em
On and on and on
G C
Nae jeonbureul neoran bulgil sogeuro
D Em
Deonjigo sipeo
G
Look at me look at me now
C D
Ireohge neon nal aetaeugo ijanha
Em G
Kkeul su eopseo
C D Em
Uri sarangeun buljangnan
(Chorus)
G C D Em G
oooo.. My love is on fire uh..
C
Now burn baby burn
D Em G C
Buljangnan oooo..
D Em G
My love is on fire uh..
C
So don't play with me boy
D C
Buljangnan
D Em
Geotjabeul suga eopneun geol
Bm
Neomuna ppalli peojyeo
C
ganeun i bulgil
D
Ireon nal meomchuji ma
Em B7
I sarangi oneul bameul taewobeorige
Em G C D
huu..
(Outro) Em G C D
Em G C D
Em G C D
Em
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