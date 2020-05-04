Chord dan Lirik Lagu

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Blackpink - Playing With Fire, Kunci Mudah dari Em

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Blackpink - Playing With Fire, Kunci Mudah dari Em Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

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Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Blackpink - Playing With Fire, Kunci Mudah dari Em 

BANGKAPOS.COM - Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Blackpink - Playing With Fire, Kunci Mudah dari Em

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

(Intro) Em G C D
        Em G C D
        Em G C D
        Em G C D
Em          G
 Uri eomman maeil naege malhaesseo
C        D
 Eonjena namja josimharago
Em               G
 Sarangeun machi buljangnan gataseo
C       D
Dachinikka Eh
Em               G
 Eomma mari kkok majeuljido molla
C
 Neol bomyeon nae mami
 D
tteugeopge daraolla
Em             G
 Duryeoumbodan neol hyanghan Kkeullimi
C         D
deo keunikka Eh
Em        G             C
 Meomchul su eopsneun i tteollimeun
D             Em
On and on and on
        G             C
Nae jeonbureul neoran sesange
   D          Em
Da deonjigo sipeo
           G
Look at me look at me now
C                     D
Ireohge neon nal aetaeugo ijanha
Em       G
Kkeul su eopseo
 C            D      Em
Uri sarangeun buljangnan
(Chorus)
G    C    D          Em   G
oooo.. My love is on fire uh..
    C
Now burn baby burn
D      Em  G    C
Buljangnan oooo..
   D          Em   G
My love is on fire uh..
         C
So don't play with me boy
D      Em
Buljangnan
   G      C
Oh no nan imi meolli
D           Em
wabeoryeoneungeol
     G     C
Eoneusae i modeun ge
    D         Em
jangnani anin geol
           G
Sarangiran ppalgan bulssi
C
Bureora baram
           D
deo keojyeoganeun bulgil
    Em
Ige yaginji doginji uri
G
eommado molla
        C
Nae mam doduginde wae
D
gyeongchaldo molla
    Em
Bul buteun nae simjange
        G
deo bueora neoran gireum
C
Kiss him will I diss him
        D
I don't know but I miss him
Em
Jungdogeul neomeoseon i
G
sarangeun crack
    C                     D
Nae simjangui saekkkareun black, ah !
Em        G             C
 Meomchul su eopsneun i tteollimeun
D             Em
On and on and on
        G             C
Nae jeonbureul neoran bulgil sogeuro
D          Em
Deonjigo sipeo
           G
Look at me look at me now
C                     D
Ireohge neon nal aetaeugo ijanha
Em       G
Kkeul su eopseo
 C            D      Em
Uri sarangeun buljangnan
(Chorus)
G    C    D          Em   G
oooo.. My love is on fire uh..
    C
Now burn baby burn
D      Em  G    C
Buljangnan oooo..
   D          Em   G
My love is on fire uh..
         C
So don't play with me boy
D      C
Buljangnan
           D            Em
Geotjabeul suga eopneun geol
        Bm
Neomuna ppalli peojyeo
            C
ganeun i bulgil
          D
Ireon nal meomchuji ma
  Em            B7
I sarangi oneul bameul taewobeorige
     Em G C D
huu..
(Outro) Em G C D
        Em G C D
        Em G C D
        Em
 
Tags
Chord dan Lirik Lagu
Kunci Gitar
Blackpink
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Penulis: tidakada004
Editor: teddymalaka
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