Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Blackpink - Whistle, Kunci Mudah dari Dm

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

Am F C

Make’ em whistle like

G

a missile bomb, bomb

A F D E

Every time I show up, blow up uh

Am F C

Make’ em whistle like

G

a missile bomb, bomb

A F D E

Every time I show up, blow up uh

F#m D

neon neomu areumdawo

A E

neol ijeul suga eobseo

F#m D

geu nunbichi ajik nareul

A E

ireohge seollege hae Boom boom

F#m D

24, 365

A E

ojik neowa gachi hagopa

D

najedo i bamedo

A

ireohge neoreul wonhae oh oh

F#m D

modeun namjadeuli nal maeil Check out

A E

daebubuni nal gajil su itda chakgak

F#m D

jeoldae manheun geol wonchi

anha mameul wonhae nan

A E

neon simjangeul doryeonae boyeobwa

F#m D

aju ssikssikhage ttaeron Chic chic hage

A E

So hot so hot naega

eojjeol jul moreuge hae

D

najimaki bulleojwo

A

nae gwitgae doneun hwiparamcheoreom

F G

idaero jinachiji mayo

C

neodo nacheoreom nal

Am

ijeul suga eobtdamyeon Whoa

F G

neol hyanghan i maeumeun Fire

E

nae simjangi ppareuge ttwijanha

E

jeomjeom gakkai deullijanha

(Chorus)

Am

hwiparam

F C G

Uh hwi param param param

A F

(Can you hear that)

D E

hwi parapara para bam

E Am

hwiparam

F C G

Uh hwi param param param

A F

(Can you hear that)

D E

hwi parapara para bam

Hold up

F#m D

amu mal haji ma

A E

Just whistle to my heart

F#m D

geu soriga jigeum nareul

A E

ireohge seollege hae Boom boom

F#m D

saenggakeun jiruhae

A E

neukkimi Shht..

D

Every day all day

A

nae gyeoteman isseojwo Zoom zoom