Sisi Jenius Maudy Ayunda, Usia Tiga Tahun Sudah Bisa Baca, Kini Lanjutkan Studinya di Standford

Usia Tiga Tahun Maudy Ayunda Sudah Bisa Baca Hingga Taruh Harapan Ini Untuk Pendidkan Indonesia

BANGKAPOS.COM -- Artis cantik dan berbakat, Maudy Ayunda, dikenal publik dengan prestasi yang dicapainya.

Mekipun aktif di dunia hiburan tanah air, ia tidak lantas meninggalkan pendidikannya.

Saat ini ia masih menempuh pendidikan S2-nya di Kampus ternama Standford.

Ia pun kerap membagikan aktivitasnya disela-sela masa santai kuliahnya melalui media sosialnya.

Dalam unggahan terbarunya, Maudy memberikan ucapan selamat hari pendidikan nasional.

Menurutnya pendidikan adalah jendela dunia dan jembatan pengembangan diri.

Dia pun mengaku sejak dirinya mulai membaca di usia 3 tahun hingga sekarang rasa ingin tahunya belum berhenti.

Maudy pun berharap pendidikan di Indonesia bisa membuat generasi mudanya mandiri dan kritis dalam berfikir, kreatif dalam berkarya dan bermoral dalam berbuat.

"A little late, but - Selamat Hari Pendidikan Nasional! Bagi aku, pendidikan adalah jendela dunia dan jembatan pengembangan diri. Sejak aku mulai membaca di umur 3 tahun, rasa ingin tahuku terus tumbuh dan thankfully - belum berhenti sampai hari ini. Fingers crossed it never disappears," tulis maudy seperti dikutip, Senin (4/5/2020)