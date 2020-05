Chord dan Lirik Lagu 'Mungkinkah' Stinky

Chord dan Lirik Lagu 'Mungkinlah' Stinky

[intro] C Em F G 2x

C Em

Tetes air mata basahi pipimu

F G

Di saat kita `kan berpisah

C Em

Terucapkan janji padamu kasihku

F G

Takkan kulupakan dirimu

[*]

F G C F G C

Begitu beratnya kaulepas diriku

F G C Em Am G F Em

Sebut namaku jika kaurindukan aku

Dm C G

Aku akan datang...

[reff]

C F

Mungkinkah kita `kan s`lalu bersama

Dm C G

Walau terbentang jarak antara kita

C F

Biarkan kupeluk erat bayangmu

Dm C G

`Tuk melepaskan semua kerinduanku, oh...

C Em F G

C Em

Lambaian tanganmu iringi langkahku

F G

Terbesit tanya di hatiku

C Em

Akankah dirimu `kan tetap milikku

F G

Saat kembali di pelukanku

to: [*],[reff]

C G C G

Kau kusayang, s`lalu kujaga

C Dm G

Takkan kulepas s`lamanya

C G C G

Hilangkanlah keraguanmu

C Dm G C

Pada diriku, di saat `ku jauh darimu

[interlude] C F Dm G 2x C

to : [*], [reff]

