Cincin Kawin yang Dipakai Lee Tae Oh & Da Kyung di Drakor The World of The Married Jadi Sorotan

Cincin kawin Lee Tae OH

BANGKAPOS.COM--Penggemar drama Korea Selatan tentu tahu drama berjudul The World of The Married.

The World of The Married ditayangkan di TV Kabel Korea Selatan JTBC sejak 27 Maret 2020 setiap Jumat dan Sabtu.

Drama ini juga tayang di VIU setiap Sabtu dan Minggu.

Kisah drakor satu ini adalah hasil adaptasi dari serial TV Doctor Foster dari Inggris.

Drama yang memiliki 16 episode ini memikat banyak penonton di tanah air hingga kerap menjadi trending di media sosial khususnya Twitter.

Secara garis besar, drama ini menceritakan kemelut rumah tangga antara tokoh bernama Ji Sun Woo, Lee Tae Oh dan Da Kyung.

Dilansir dari Tribunnews Wiki, drama yang mengangkat cerita tentang masalah rumah tangga dan pelakornya ini mencatat sejarah baru di jagat drama Korea.

Meski baru tayang 12 episode, drama yang menguras emosi penonton ini mencatat rekor baru dengan rating penonton tertinggi dalam sejarah TV kabel Korea Selatan.

The World of The Married sukses menorehkan sejarah baru tersebut pada tanggal 2 Mei 2020.

Mengutip pemberitaan Nielsen Korea, episode terbaru drama produksi JTBC ini mencapai rating rata-rata 24,33 persen di seluruh negeri.