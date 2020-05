 Kumpulan Chord & Lirik Lagu Campursari Didi Kempot: Layang Kangen, Banyu Langit hingga Cidro

BANGKAPOS.COM - Simak kumpulan chord lagu Didi Kempot, lengkap dari Cidro, Layang Kangen, Banyu Langit.

Selasa 5 Mei 2020 pagi, Indonesia kembali dikejutkan dengan kabar duka meninggalnya Didi Kempot, The God of Broken Heart.

Didi Kempot meninggal di RS Kasih Ibu Solo Jawa Tengah karena sakit.

Semasa hidupnya, Didi Kempot dikenal sebagai pencipta banyak lagu campursari.

Berbagai judul lagunya sudah akrab di telinga masyarakat Indonesia.

Berbagai kalangan masyarakat dari yang muda hingga yang tua, banyak yang menjadi penggemar penyanyi bersuara khas ini.

Berikut adalah sejumlah lagu-lagu campursari Didi Kempot yang paling digemari:

Didi Kempot: Cidro

Intro: C Em Am Em F G C



C Em Am Em

Wes sakmestine ati Iki nelongso

F G C

Wong sing tak tresnani mblenjani janji

Dm G C G Am

Opo ora eling naliko semono

Dm G C

Kebak kembang wangi jeroning dodo

Intro: F G