BANGKAPOS.COM - Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Betrand Peto Putra Onsu - Malaikat Penjagaku, Kunci Mudah dari Am

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

Am G Am

aku cinta ayah bundaku..

Dm G C

ku berjalan dekat pintu hatinya

F E

ku ingat mereka

E/G# Am

cinta kasih sayangnya

Dm E

aku cinta ayah bundaku..

Am G Am

aku slalu ingin dekat mereka..

Dm G C

ku tak ingin jauh dari dirinya

F E

cinta kasih dan sayangnya

E/G# Am

sangat besar bagiku

F E

aku cinta ayah bundaku.. hu..uuuu..

(Chorus)

C G

cinta ayah, cinta bunda

Dm Am

sangat besar bagiku

F C G F G

ku tak bisa balas kasih dan cintanya..

C G

cinta ayah, cinta bunda

Dm Am

sangat besar bagiku

F C G

ku tak bisa balas kasih dan cintanya..

F G Am

hoo.. malaikat penjagaku..

(Int.) Em F Fm

Am G Am

bahagia kalian bahagiaku juga..

Dm G C

dan aku ingin memilih bahagiaku

F Em

aku tak melupakanmu

E/G# Am

aku tak membencimu

F E

tapi biar aku bahagia..

Am

dengan cara Tuhan..

(Chorus)

C G

cinta ayah, cinta bunda

Dm Am

sangat besar bagiku

F C G F G

ku tak bisa balas kasih dan cintanya..

C G

cinta ayah, cinta bunda

Dm Am

sangat besar bagiku

F C G

ku tak bisa balas kasih dan cintanya..

F G Am

hoo.. malaikat penjagaku..

F C

huu u.. huu u..

G Am

huu.. malaikat penjagaku..