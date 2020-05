Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Terlalu Pahit' Slank

Chord dan Lirik Lagu 'Terlalu Pahit' Slank

BANGKAPOS.COM -- Band Slank memang pintar membuat penggemarnya jatuh hati dengan lagu-lagu yang dinyanyikannya.

Seperti lagu berjudul 'terlalu pahit' yang sempat hits, terutama oleh generasi 90-an.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunsolo.com

(intro) Am G F C

.

C Am F G

Kupetik gitar tuk melupakan

C Am F G

Cerita lama tak juga silam

.

(chorus)

Am Em F

Ku tau cinta tak harus menguasai

Am Em F

Ku tau cinta tak harus memiliki

Dm F

Tapi terlalu pahit untuk dikenang

C G/B Am G

Kisah itu slalu tetap terbayang

F Dm

Terlalu pahit untuk dikenang

C G/B Am G

Trauma yang dulu tak mau menghilang

.

(int) Dm F

.

C Am F G

Kau kini bukan milikku lagi

C Am F G

Tapi rasa ini tak juga pergi

.

(chorus)

.

Am Em F

Ku tau cinta tak harus menguasai

Am Em F

Ku tau cinta tak harus memiliki

Dm F

Tapi terlalu pahit untuk dikenang

C G/B Am G

Kisah itu slalu tetap terbayang

F Dm

Terlalu pahit untuk dikenang

C G/B Am G

Trauma yang dulu tak mau menghilang

.

(solo) Am Em Dm C G/B

.

Am Em Dm C

.

F C

Walaupun perih ku coba mengerti

F C G/B

Melihat kamu bersama dia

.

(chorus)

Am Em F

Ku tau cinta tak harus menguasai

Am Em F

Ku tau cinta tak harus memiliki

Dm F

Tapi terlalu pahit untuk dikenang

C G/B Am G

Kisah itu slalu tetap terbayang

F Dm

Terlalu pahit untuk dikenang

C G/B Am G

Trauma yang dulu tak mau menghilang

Dm F

Tapi terlalu pahit untuk dikenang

C G/B Am G

Kisah itu slalu tetap terbayang

F Dm

Terlalu pahit untuk dikenang

C G/B Am G

Trauma yang dulu tak mau menghilang

.

(outro) F C

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunsolo.com)