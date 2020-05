Cara Ikut 'We Should Always Be Kind' di Instagram, Siap-siap Banjir DM dari Followers

Viral Instagram kampanye 'We Should Always be Good'

Berbagai tren silih berganti di sosial media.

Setelah pass the brush challenge, until tommorow, dan deretan tren lainnya, kini muncul sebuah kampanye 'We Should Always Be Kind'.

Tak seperti tren lain yang diunggah di feeds, 'We Should Always Be Kind' menjamur di Instagram story.

Tiba-tiba saja foto profilmu muncul di IG Story temanmu.

Tak hanya foto profilmu, ada pula tulisan 'This is the most kind person I've ever known'.

Artinya, 'ini adalah orang paling baik yang pernah aku tahu'.

IG Story kampanye We Should Always Be Good (Instagram Story)

Antara tulisan tersebut dan foto profilmu, ada tanda panah yang semakin meyakinkan kalau itu ditunjukkan untukmu.

Kamulah adalah orang baik!

Tapi ternyata, semua orang yang melihat story tersebut mengalami hal serupa.

Jadi, bukan cuma kamu yang dibilang baik.