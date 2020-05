Chord dan Lirik Lagu Mawar Hitam Tipe X

Am Em Am Em

Am Em Am Em

.

Am

Luka i..tu, Memang terlalu berat untukmu

Terlalu keras untuk Kau rasakan

Em

Tak seperti, Keinginan dan harapan

Am

Yang selalu Kau impikan

Am

Kau inginkan, Kau khayalkan

Em

Dan kau bayangkan dulu

Am

Mestinya kau sadari itu

bukan penyesalan yang ada di hati

saat kau yakinkan diri untuk pergi

Em

coba hadapi semua ini sendiri

.

F

dan ternyata keyakinan

C C-Bm-Am-G

tak cukup mampu untuk melawan ......

F

Kau pun tak mampu bertahan

G

kini Kau mawar penghias malam ....

.

Reff 1:

C G

kau mawar hitam harummu kepedihan

Dm G

kau arungi waktu di setiap pelukan

.

Am

tapi tetap saja hitam

meski air mata darah kau curahkan

Em

berat hati rindukan jalan terbaik

untuk tetap berdiri

Am Em

penyesalan memang selalu menakutkan

tapi itu kenyataan

.

Musik : Am Em Am Em

.

Am Em

wooo.. wooo... woooo... Nanana nanana

Am Em

wooo.. wooo... woooo... Nanana nanana

.

F

dan ternyata keyakinan

C C-Bm-Am-G

tak cukup mampu untuk melawan ......

F

Kau pun tak mampu bertahan

G

kini Kau mawar penghias malam ....

.

Reff 2:

C G

Kau mawar hitam harummu kepedihan

Dm G

Kau arungi waktu di setiap pelukan

C G

jangan menangis meski Kau sesali

Dm G

singkirkan semua bila tak kau inginkan

.

Outro : Am...

