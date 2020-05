Kabar Gembira untuk Warga Bangka Barat, BLT Dana Desa Mulai Dicairkan

BANGKAPOS.COM--Bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa di wilayah Kabupaten Bangka Barat mulai dicairkan untuk masyarakat terdampak wabah pandemic covid-19.

Kabar baik pencairan BLT di Babar dilaunching secara langsung Bupati Bangka Barat, Markus SH di kantor desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Selasa siang.

Bupati Markus dalam arahannya menyampaikan, sasaran BLT-DD ditujukan utamanya untuk keluarga miskin non PKH atau masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunan (BPNT), yang belum mendapatkan kartu prakerja, kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exlusion error) dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

"Hari ini BLT dana desa di Bangka Barat sudah cair. Ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi sebentar lagi akan memasuki hari raya idul fitri. Semoga bantuan pemerintah ini sedikit banyak membantu meringankan masyarakat kita,” kata Markus.

Lebih lanjut Markus menjelaskan, jangka waktu dan besaran pemberian BLT dana desa dilakukan selama 3 bulan terhitung sejak April 2020.

Besaran BLT dana desa per bulan sebesar Rp600 ribu per keluarga. Jadi, setiap keluarga mendapatkan Rp1,8 juta per tiga bulan.

Terkait pemberian BLT dana desa ini, politisi PDI Perjuangan itu menegaskan validasi data menjadi perhatian agar tidak terjadi pemberian bantuan yang tumpang tindih, bahkan salah sasaran.

Selain bantuan jaring pengaman sosial penanganan covid-19 berupa BLT dana desa, pada kesempatan tersebut juga Markus menyerahkan secara simbolis sebanyak 1.171 paket sembako untuk masyarakat di kecamatan Muntok.

Turut hadir mendampingi Bupati Markus Asisten Pemerintahan dan Sosial M. Soleh, Kepala Dinsos Pemdes Suradi, serta kepala OPD lainnya dan masyarakat. (*)