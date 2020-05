Kunci Gitarm Chord dan Lirik Lagu 'Kamu ngga Sendirian' Tipe X

Chord dan Lirik Lagu 'Kamu ngga Sendirian' Tipe X

BANGKAPOS.COM -- Lagu berjudul kamu ngga sendiri yang dipopulerkan oleh Tipe X ini wajib ada dalam playlistmu.

Liriknya dan musiknya yang riang menjadi kekuatan dan berisikan semangat untuk mereka yang sedang bersedih.

Berikut Chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunsolo.com.

Intro: C G F G C [2x]

C G

Bila ku tak di sini

F C

Tetaplah kau bernyanyi

G

Dan bila ku tlah pergi

F C

Kenanglah yang terjadi

F C

Pastikan padaku bahwa kamu

G C

Kan baik-baik saja

F C

Karna disetiap mimpiku

G C

Pasti slalu ada kamu

(*)

C G

Dengarkan dan rasakan

F C

Lagu yang kuciptakan untukmu

C G

Walau mungkin terdengar gak merdu

F C

Tapi hanya untukmu

F C

Kita pernah bersama di sini

G C

Lalui hari penuh warna warni

F C

Meski tak seindah pelangi

G C

Tapi kita pernah bermimpi

Reff:

C

Percayalah padaku

F

Meski digelap malam

G C

Kamu nggak sendirian

F

Dan semua bintang yang kutinggalkan

G C

Temani kau sampai akhir malam