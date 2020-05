Luna Maya Terkejut Dengar Kabar Produser Musik Cinta Laura Adalah Lenulis Lagu Boyband Kesayangannya

BANGKAPOS.COM - Aktris peran Luna Maya terkejut ketika mendengar kabar bahwa produser musik Cinta Laura adalah penulis lagu dan produser dari boyband kesayangannya, BTS.

Hal itu diungkapkan oleh Cinta Laura dalam video di kanal YouTube Luna Maya yang berjudul "SURPRISE CINTA LAURA BUAT LUNA MAYA SAMPE ENGGA BISA NGOMONG".

"Jadi, aku kan baru ngeluarin singel 'Cloud 9' dan penulis lagunya namanya Olof Lindskog dan Cazzi Opeia. Mereka berdua udah pernah nulisin lagu buat ITZY, Red Velvet, and most importantly, your favorite guys, BTS," kata Cinta kepada Luna.

Luna Maya tak bisa menahan rasa kagumnya terhadap Cinta Laura karena bisa berkolaborasi dengan Cazzi Opeia yang menulis lagu "We Are Bulletproof: The Eternal".

"I say hi to them. Kok aku jadi yang smitten ya?" kata Luna Maya sambil malu-malu.

"I'm very lucky karena label aku punya koneksi dengan produser-produser musik di Swedia," kata Cinta menjawab Luna.

Cinta Laura lalu mengatakan, kebanyakan produser musik-musik KPop ternyata berasal dari Swedia.

"Believe it or not, kebanyakan lagu KPop and I'm not kidding, mungkin 75 persen dari lagu-lagu KPop semua diproduksi oleh musisi-musisi Swedia," ujar Cinta Laura.

Luna Maya pun terkejut mendengar fakta yang diucapkan oleh Cinta Laura.

"Kayaknya pernah dengar sih kalau diproduseri sama orang luar, tapi Swedia? Fun fact baru nih," jawab Luna.

Diketahui, Luna Maya selama ini mengidolakan Bangtan Boys karena karya-karyanya yang mendunia.

Dari ketujuh anggotanya, Luna Maya sangat mengidolakan sang leader, Kim Namjoon atau pemilik nama panggung RM.

