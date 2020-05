Samsung Hadirkan Smartphone Seri A Terbaru, Galaxy A31, di Indonesia, Berikut Spek dan Harga

BANGKAPOS.COM - Samsung hari ini menghadirkan Galaxy A31 di Indonesia. Smartphone Seri A terbaru itu mengusung berbagai fitur untuk memudahkan Generasi Z dalam beraktivitas. Sejalan dengan tema "Awesome is for Everyone"yang digunakan Samsung untuk smartphone seri A-nya; beberapa dari fitur yang ditawarkan Samsung Galaxy A31 adalah empat kamera belakang alias Awesome Camera, layar luas dengan panel Super AMOLED alias Awesome Screen, dan baterai berkapasitas besar alias Awesome Battery.

"Galaxy A31 ini merupakan produk terbaru di 2020 yang menyusul kakak-kakaknya, A71 dan A51. Jadi, tetap mengusung tema 'Awesome is for Everyone', Galaxy A31 ini akan berfokus di tiga key aspects. Yang pertama dari kamera, Awesome Camera, quad camera-nya dia. Kemudian dari sisi displai dan juga gak kalah performance-nya. Displainya tentunya kita menggunakan Super AMOLED, dan long lasting battery life. Jadi, battery life-nya pun di-upgrade dari Galaxy A30s yang tahun lalu," ujar Irfan Rinaldi (Product Marketing Manager, Samsung Electronics Indonesia) saat telekonferensi peluncuran Samsung Galaxy A31.

Hadir dengan empat kamera belakang dan satu kamera depan, Samsung Galaxy A31 bisa mengambil gambar pada berbagai kondisi dan untuk aneka keperluan. Keempat kamera belakang Samsung Galaxy A31 terdiri dari kamera utama dengan resolusi 48 MP, kamera ultralebar atau ultrawide dengan resolusi 8 MP, kamera untuk kedalaman atau depth dengan resolusi 5 MP, dan kamera makro atau macro dengan resolusi 5 MP. Kamera depannya sendiri memiliki resolusi 20 MP. Adapun untuk video, Samsung Galaxy A31 mendukung sampai 1.920 x 1.080 piksel @ 30 fps.

Kamera belakang utama dengan resolusi 48 MP pun menggunakan filter Quad Bayer yang belakangan populer hadir pada kamera smartphone. Tentu terdapat opsi untuk menggabungkan empat piksel menjadi satu piksel yang seolah-olah memiliki ukuran lebih besar. Dengan opsi penggabungan tersebut, kamera belakang utama bersangkutan akan menghasilkan gambar dengan resolusi 12 MP, tetapi mampu mengambil gambar tatkala temaram dengan hasil yang lebih baik. Dengan kata lain, kamera utama Samsung Galaxy A31 bisa diatur untuk mengambil gambar yang lebih optimal untuk suatu kondisi; resolusi 48 MP saat terdapat cahaya dalam jumlah besar dan 12 MP tatkala temaram.

Sementara, kamera ultralebar memiliki sudut pandang yang lebih luas, kamera kedalaman untuk bokeh yang lebih baik, dan kamera makro untuk pengambilan gambar dari jarak yang sangat dekat. Adapun untuk kamera depan, Samsung mengklaim kamera depan Samsung Galaxy A31 mampu memberikan gambar yang bagus, baik saat digunakan untuk swafoto maupun saat digunakan untuk konferensi video.

Samsung Galaxy A31 menggunakan layar 6,4 inci yang disebut dengan Infinity-U. Layar luas itu memanfaatkan panel Super AMOLED dan memiliki resolusi 2.400 x 1.080 piksel (20:9). Samsung mengklaim kombinasi tersebut membuat Galaxy A31 cocok digunakan untuk menonton dan bermain gim semasa di rumah, sesuatu yang umum dilakukan saat ini berkat kehadiran wabah COVID-19. Tak hanya menawarkan warna yang bersemangat dan rasio kontras atau contrast ratio yang sangat tinggi, Samsung pun menyebutkan Galaxy A31 akan lebih nyaman digunakan bermain gim dibandingkan aneka smarpthone lain yang menggunakan LCD karena panel Super AMOLED-nya memiliki waktu respons atau response time yang lebih baik.

Adapun untuk baterainya, Samsung Galaxy A31 hadir dengan baterai berkapasitas 5.000 mAh. Baterasi tersebut diklaim bisa menenagai Samsung Galaxy A31 sampai 20 jam bila menggunakan internet memanfaatkan jaringan seluler. Samsung Galaxy A31 pun dilengkapi dengan Adaptive Fast Charging 15 W sehingga pengisian ulang energi baterainya itu bisa berlangsung lebih cepat.

Terdapat pula fitur yang disebut Game Booster yang seperti namanya bisa menghadirkan pengalaman bermain gim pada Samsung Galaxy A31 yang lebih baik. Game Booster bersangkutan memanfaatkan artificial intelligence dan selain bisa mempermulus permainan, juga bisa digunakan merekam layar untuk membagikan sesi bermain ke pihak lain.

Varian Samsung Galaxy A31 dengan memori utama 6 GB dan media simpan 128 GB saat ini sudah tersedia dan ditawarkan dengan harga Rp4.199.000. Prosesornya sendiri menggunakan MediaTek Helio P65. Terdapat tiga pilihan warna, yakni Prism Crush Black, Prism Crush White, dan Prism Crush Blue. Pembelian bisa dilakukan dii Lazada, Blibli, Shopee, JD.id, dan Samsung.com. Selama program flash sale yang berlangsung dari tanggal 5 sampai 10 Mei 2020, pembeli Samsung Galaxy A31 di toko online tersebut bisa mendapatkan power bank dan potongan harga sebesar Rp100.000.

SUMBER: INFOKOMPUTER