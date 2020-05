Bulan Terang, Hasil Tangkapan Nelayan PPN Sungailiat Berkurang (VIDEO)

BANGKAPOS.COM -- Pasokan ikan yang dijual di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat Kabupaten Bangka pada Kamis (07/05/2020) terlihat sedikit berkurang dari sebelumnya.

Hal ini disebabkan karena kondisi sedang bulan terang (bulan purnama), sehingga hasil tangkapan nelayan juga mengalami penurunan, meskipun kondisi cuaca dan gelombang laut cukup tenang.

Gun, nelayan yang biasa mangkal di dermaga PPN Sungailiat mengungkapkan kondisi cuaca saat ini cukup tenang dan bersahabat untuk melaut.

"Kalau gelombang air laut cukup tenang, hanya kadang-kadang saja ada sedikit gelombang, namun ikan dan cumi-cumi hasil tangkapan berkurang dari biasanya karena kondisi bulan terang (purnama)," kata Gun.

Diungkapkannya, karena kondisi bulan terang ini saat memancing cumi-cumi malam hari tidak perlu memasang lampu penerangan karena penerangan bulan sudah cukup terang.

"Saya tadi melaut dua malam dapat lah 7 kg cumi-cumi, kalau ikan pancing hanya sedikit karena arus laut kurang sehingga ikan juga kurang mau makan," imbuhnya.

Hasil pantauan harga ikan yang dijual di TPI PPN Sungailiat, Kamis (07/05/2020).

1. Ikan Kerapu Rp 30.000 per kg

2. Ikan Ketambak Rp 30.000 per kg

3. Ikan Seminyak Rp 25.000 per kg

4. Ikan Ekor Kuning Rp 10.000-12.000 per kg

5. Ikan Ciu Rp 7.500 - Rp 20.000 per kg

6. Ikan Dencis Rp 5.000-Rp 10.000 per kg

7. Ikan Tamban Rp 3.000 per kg

8. Ikan Hiu Mejan Rp 20.000 per kg

9. Cumi-cumi ukuran kecil Rp 60.000 per kg, ukuran sedang Rp 70.000 per kg

(Bangkapos.com/Edwardi)