Chord Dan Lirik Lagu 'Galih dan Ratna' D'Cinnamons

BANGKAPOS.COM-- Lagu galih dan ratna merupakan sountrack dari film yang berjudul sama.

Film ini sangat hits dikalangan anak muda 90an, apalagi kisahnya yang bercerita tentang drama kehidupan remaja.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Intro: C Am Dm G

C Am

dua sejoli menjalin cinta

Dm G

cinta bersemi dari SMA

C Am

galih dan Ratna mengikat janji

Dm G

janji setia setia abadi

Reff:

F G Em Am

oh Galih, oh Ratna

Dm G C

cintamu abadi

F G Em Am

wahai, Galih, duhai Ratna

Dm G

tiada petaka merenggut kasihmu

*)

C Am

dua sejoli menjalin cinta

Dm G

cinta bersemi dari SMA