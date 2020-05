Cuma Rp 15 Ribu Sebulan, Inilah Deretan Film dan Serial Original di Vidio Khusus Ramadan

BANGKAPOS.COM -- Bulan Ramadan ditambah dengan berada di rumah saja mungkin membuat beberapa orang bosan.

Salah satu caranya masyarakat beralih mengisi kegiatan dengan smartphone yang memiliki aplikasi hiburan seperti game, ataupun aplikasi streaming film atau video.

Vidio salah satu aplikasi streaming video menghadirkan penawaran spesial melalui Vidio Berkah Nonton.

Vidio Berkah Nonton dihadirkan untuk berbagi berkah kepada seluruh penggunanya dalam menikmati tayangan hiburan melalui penawaran yang diklaim terjangkau selama 30 hari.

Vidio pun memiliki beragam film, serial original, dan video, tidak hanya itu di platform tersebut ternyata juga menyediakan beragam video untuk anak belajar di rumah.

Salah satu film yang dihadirkan oleh platform tersebut ialah Ada Apa Dengan Cinta 2, Gundala, The Raid 2.

Dengan adanya program Vidio Berkah Nonton, platform tersebut menyediakan beragam tayangan untuk temani pengguna di bulan Ramadan.

Tayangan yang Vidio hadirkan bertujuan untuk pengguna bernostalgia Ramadan dengan film-film legendaris.

Film atau serial legendaris yang dihadirkan oleh Vidio ialah Lorong Waktu, Kiamat Sudah Dekat, dan Para Pencari Tuhan Jilid 13.

Program Vidio Berkah Nonton tidak hanya bisa digunakan untuk serial Ramadan, namun juga bisa menonton Omen salah satu seri original Vidio, Get Married serta Catatan Si Boy, Susah Sinyal, Love Sparks in Korea, Oh My Baby, Full House, Descendants, of The Sun, dan Memorist.