FIFGROUP Sungailiat Salurkan Alkes dan APD ke Puskesmas Sekar Biru Kecamatan Parittiga Bangka Barat

BANGKAPOS.COM - Manajemen PT Federal International Finance (FIFGROUP) yang merupakan bagian dari Astra Financial dan juga salah satu anak perusahaan PT Astra International Tbk, menyadari luasnya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Bangka Belitung.

Sehingga perseroan ingin memberikan dukungan terhadap tenaga medis dalam menangani pasien Covid 19 di Bangka Barat khususnya di kelurahan Sekar Biru Kecamatan Parit tiga.

CEO FIFGROUP, Margono Tanuwijaya, menyatakan bahwa perusahaan sangat merasakan kondisi yang terjadi saat ini.

Setelah 11 Maret 2020 lalu Covid-19 dinyatakan sebagai global pandemic oleh World Health Organization (WHO) di dunia, hingga sekarang berkembang dan meluas di Indonesia.

“Kami sangat merasakan kondisi masyarakat saat ini akibat meluasnya Covid-19. Sebagian besar sektor ekonomi terdampak oleh kondisi ini, sehingga mengakibatkan berkurangnya

daya beli masyarakat,” ujar Margono.

Sesuai dengan misinya, ingin terus menjadi perusahaan yang membawa kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat, Kepala Cabang FIFGROUP Sungailiat, Herwansyah Cik Mud mengatakan bahwa bantuan alat kesehatan dan alat pelindung diri ( APD ) ini merupakan salah satu bentuk tanggung-jawab dan kepedulian perusahan terhadap tenaga medis Puskesmas Sekar Biru dalam

penanganan pasien Covid-19.

FIFGROUP Sungai Liat Salurkan Alat Kesehatan Dan Alat Pelindung Diri ( APD ) ke Puskesmas Sekar Biru Kecamatan Parit Tiga Bangka Barat (IST)

“Kami sangat berharap, dengan bantuan ini dapat memberi penyemangat para tenaga Medis di tengah kondisi yang penuh tantangan saat ini. Kami sadar bahwa FIFGROUP merupakan salah satu perusahaan yang kesehariannya dekat dengan masyarakat dan sangat memaklumi kondisi sekarang. Oleh sebab itu, selain penyaluran Alat Kesehatan dan Alat Pelindung Diri ( APD ) ini, FIFGROUP juga

memberlakukan relaksasi kredit sesuai anjuran pemerintah untuk konsumen yang terdampak Covid-19,” tutur Herwansyah Cik Mud.

Paket tersebut berisi: Masker N95, Masker Surgical, Masker Sensi 3 Lapis, Masker

Sensi kepala, Face Shield, Hand Sanitizer, & Baju APD lengkap.

Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan ini, tentu saja FIFGROUP dan setiap pihak yang terkait tetap menerapkan prosedur kesehatan untuk tetap menjaga kesehatan dan mendukung anjuran pemerintah perihal social/physical distancing (jaga jarak).

Kepala Puskesmas Sekar Biru, Dr Firli Prayudha A.MDKG, menyampaikan terima kasihnya atas bantuan ini.

: “Saya atas nama Puskesmas Sekar Biru, Parit tiga, Kab Bangka Barat Mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh pihak FIFGROUP Cabang Sugai Liat yang sudah memberikan bantuan Alat Kesehatan dan Alat Pelindung Diri ( APD ) kepada kami, sunggu merupakan bantuan yang laur biasa yang saat ini sangat kami perlukan dalam kegiatan Penanggulangan Covid -19 ini, semoga menjadi awal bagi kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas, ini merupakan bentuk kepedulian yang luar biasa dari FIFGROUP Cabang Sungai Liat dalam membantu menangani COVID-19, jaya selalu FIFGROUP

Tentang PT Federal International Finance: PT Federal International Finance merupakan anak perusahaan Grup Astra yang

bergerak di bidang usaha pembiayaan ritel khusus sepeda motor Honda yang diproduksi oleh PT Astra Honda Motor Tbk., anak perusahaan PT Astra International Tbk.

Tepat 1 Mei 2013 Perseroan melakukan proses rebranding dengan meluncurkan new identity berupa logo baru berbentuk sidik jari dan penyebutan nama perseroan menjadi FIFGROUP yang merupakan grup manajemen dari FIFASTRA untuk pembiayaan sepeda motor, SPEKTRA untuk pembiayaan elektronik dan perabot rumah tangga, DANASTRA melayani pembiayaan multiguna dan AMITRA yang

melayani pembiayaan syariah. FIFGROUP merupakan perusahaan pembiayaan sepeda motor dan elektronik terbesar di Indonesia dengan lebih dari 240 kantor cabang dan 416 Point of Service (POS).

