Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Bunga Terakhir' Bebby Romeo

BANGKAPOS.COM-- lagu berjudul bunga terakhir yang dipopulerkan oleh Bebby Romeo ini merupakan lagu yang hingga kini masih eksis.

Vokal yang kuat hingga lirik yang bekisah tentang percintaan membuat lagu ini masih terus dedengarkan

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Intro: Am Dm F E

Am G

kaulah yang pertama

F Em

menjadi cinta

Dm G C Bm

tinggalah kenangan

Am G

berakhir lewat bunga

F Em Dm ...G

seluruh cintaku untuknya

Reff

C

bunga terakhir

Bm Em Am

ku persembahkan kepada yang terindah

Gm C F Em Dm G

sebagai satu tanda cinta untuknya

C

bunga terakhir

Bm Em Am

menjadi satu kenangan yang tersimpan

Gm C F Em-Dm G C

takkan pernah hilang tuk selamanya ..........oh ho....

Interlude : Dm..Em

Am G F Em

betapa cinta ini sungguh berarti

Dm G C Bm

tetaplah terjaga

Am G

selamat tinggal kasih

F Em Dm G

ku telah pergi selamanya

kembali Ke : Reff

Interlude : Am Dm Bm-Em

Cm Fm Gm

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunsolo.com)