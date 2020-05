Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Pudar' Rossa

Chord dan Lirik Lagu 'Pudar' Rossa

BANGKAPOS.COM-- Penyanyi Rossa memang pintar mengenakkan lagu, seperti lagunya berjudul 'pudar'

Hampir setiap lagu-lagu yang dinyanyikan Rossa selalu menjadi hits di Indonesia.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Intro: Dm G C Am [3x]

Dm G C..F..E..

Am Dm

Kurasakan pudar dalam hatiku

G C

rasa cinta yang ada untuk dirimu

F Dm

ku lelah dengan semua yang ada

Bm E

ingin kulepas semua...

Am Dm

Setan dalam hati ikut bicara

G C

bagaimana kalau ku selingkuh saja

F Dm

aku punya banyak teman lelaki

E Am

sepertinya ku kan bahagia..

Reff:

F

Mestinya kau cari

G C Am

pengganti diriku saja aa

Dm

karena kita sudah

E Am A

tak saling bicara owoo..

F

Pastikan cerita

G C Am

tentang kita yang t'lah lalu uu

Dm E Am

hanya ada dalam ingatan hatimu..

Am Dm

Maafkan aku jika kau kecewa

G C

cintamu bukanlah untuk diriku

F Dm

jika memang semua kan jadi cerita

E Am-Bbm-Bm

kutahu kau semakin terluka aaa..