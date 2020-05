The World of The Married Tayang Malam Ini, Tonton di Situs Nonton Drama Korea, Banyak Film Baru

drama The World of the Married

BANGKAPOS.COM -- Kabar gembira untuk penggemar drama korea, The World of The Married, episode 13 baru akan tayang hari ini, Jumat 8 Mei 2020.

Namun saat ini video preview yang menampilkan spoiler atau sinopsis The World of The Married episode 13 sudah beredar.

Dalam video tersebut tampak kegundahan Da Kyung yang mulai dicueki oleh Tae Oh.

Tampak juga Tae Oh kerap memarahi Da Kyung, mengenai hubungannya dengan Joon Young.

Joon Young ketahuan melakukan hal fatal, mencuri.

Sun Woo yang mengetahui hal ini semakin cemas akankeadaan Joon Young.

Apalagi ditambah dengan Joon Young yang selalu menolak Sun Woo, dan menjauhinya.

Dalam sesi terakhir preview drama korea yang judul aslinya A World of Married Couple ini digambarkan Sun Woo pamit.

Sepertinya ia bertanya kepada Tae Oh, apakah ia bisa membesarkan Joon Young tanpa dirinya.

