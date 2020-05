Drama The World of The Married Berada di Puncak Popularitas, Ini Link Nonton Drama untuk Menontonnya

drama The World of the Married

Drama The World of The Married Berada Di Puncak Popularitas

BANGKAPOS.COM -- Drama denan latar kisah pelakor yang sedang hits saat ini The World of The Married berada diposisi puncak.

Drama ini di negara produksinya yakni Korea, memiliki peminat yang tidak sedikit, temasuk permisa di Indonesia.

Menurut Nielsen Korea, episode 13 yang ditayangkan pada Jumat (8/5/2020) meraih rating rata-rata 21.1 persen di seluruh negeri.

Meskipun tidak berhasil mengungguli episode yang ditayangkan pekan sebelumnya, rating ini masih yang tertinggi di Korea dibandingkan dengan drama-drama lain yang ditayangkan pada jam yang sama.

Pekan lalu, drama perselingkuhan yang ditayangkan JTBC itu meraih rating 24,3 persen. Ini merupakan capaian tertinggi sebuah drama dalam sejarah.

The World of The Married menumbangkan rekor yang dibuat SKY Castle.

Sebaliknya, drama The King: Eternal Monarch justru meraih rating terendah sejak ditayangkan.

Drama yang dibintangi Lee Min Ho itu mendapat rating rata-rata 7,0 persen dan 8,1 persen.

Demam drama The World of The Married tidak hanya melanda Korea Selatan.