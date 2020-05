Kunci Gitar, Chord Dan Lirik Lagu 'Jadikan Aku Yang Kedua' Astrid, Main dari Kunci C

Chord Dan Lirik Lagu 'Jadikan Aku Yang Kedua' Astrid

Ceritanyanya jatuh cinta pada orang yang telah memiliki pasangan dan tidak masalah dijadikan pasangan kedua.

Intro: C Dm Am F (2x)

(*)

C Dm

Jika dia cintaimu

Am F

Melebihi cintaku padamu

C Dm

Aku pasti rela untuk melepasmu

Am F

Walau ku tahu ku ‘kan terluka

(**)

C Dm

Jikalau semua berbeda

Am F

Kau bukanlah orang yang ku puja

C Dm

Tetapi hatiku telah memilihmu

Am F

Walau kau tak mungkin tinggalkannya

Reff:

F C

Jadikan aku yang ke dua

Am G

Buatlah diriku bahagia

F C

Walaupun kau tak ‘kan pernah

Am G

Kumiliki selamanya…

C Dm

Tap tara tap tara

Am F

Tap tara yeah tap tara…

C Dm Am F

...tap tara…

Kembali ke: (*), (**), Reff (2x)

Int: Am G C Dm Em F (2x)

Kembali ke: Reff (4x)

F C Am G

Ohh yang ke dua… yang ke dua…

