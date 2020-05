Lee Tae Oh dan Ji Sun Woo dalam drama The World of The Married

BANGKAPOS.COM – Spoiler Episode 14 The World of The Married, Sun Woo Tinggalkan Gosan, Ini Link Nonton dan Downloadnya

Setelah episode 13 yang tayang Jumat (8/5/2020) malam kemarin, drama Korea Selatan The World of The Married memasuki episode 14 pada Sabtu (9/5/2020) malam.

Pada episode 13, setelah menghabiskan malam bersama, Tae Oh meminta Sun Woo untuk mempertimbangkan kembali keputusannya untuk meninggalkan Gosan, tempat tinggalnya saat ini.

Tae Oh menyarankan hal itu dengan beralasan sang anak, Joon Young, akan keberatan sang ibu harus meninggalkannya.

Sun Woo dan Tae Oh dipanggil oleh pihak sekolah karena Joon Young bertengkar dengan temannya, Hae Kang.

Joon Young memukuli Hae Kang hingga terluka parah saat waktu pulang sekolah.

Bahkan, beberapa dari temannya pun merekam aksi perkelahian Joon Young dan Hae Kang.

Joon Young diketahui memiliki gangguan medis, kleptomania, hal ini yang menjadi penyebab perkelahian karena Hae Kang melihat Joon Young mencuri makanan ringan di kafe Internet.

Mengetahui hal tersebut, Sun Woo sempat tak percaya hingga akhirnya ia menemukan barang-barang hasil curian Joon Young di kamarnya.

Merasa perceraian kedua orangtua terjadi akibat dirinya, pada episode 13, Joon Young mengirim pesan kepada Sun Woo untuk pergi meninggalkannya.