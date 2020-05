Little Richard

Little Richard, Pionir Musik Rock N Roll Meninggal Dunia

BANGKAPOS.COM - Dunia musik kembali berduka. Salah satu tokoh yang sering disebut sebagai bapak rock n roll dunia, Little Richard, meninggal.

Little Richard meninggal dalam usia 87 tahun. The Beatles, Elton John, hingga Elvis menyebutnya sebagai pengaruh dalam bermusik.

Penyanyi dengan hits seperti Tutti Frutti dan Long Tall Sally ini dikenal dengan gaya fashionnya yang flamboyan dan aksi panggung menghibur.

Pemilik nama asli Richard Wayne Penniman tersebut adalah salah satu seniman awal yang dilantik ke Rock and Roll Hall of Fame.

Berkarier sejak 1950-an, Richard dikenal sebagai pionir rock n roll, bersama Chuck Berry.

"Long Tall Sally", "Lucille", "Ooh! My Soul" pernah dicover musisi legendaris seperti The Beatles, Elvis Presley, hingga The Kinks.

