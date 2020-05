Chord dan Lirik Lagu 'Ibu' Sakha

BANGKAPOS.COM -- Lagu yang dipopulerkan group vokal Sakha berjudul ibu menarik untuk didengarkan.

Lagu ini cukup menguras emosi dengan lirik-lirik yang menyentuh dan dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi berbakat seperti Marsanda.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunstyle.com

Intro : Am Em D E

Am G Am G

F E

Am G F Dm

C G D C

Am

Sebening Tetesan Embun Pagi

C G

Secerah Sinarnya Mentari

Dm Am

Bila Ku Tatap Wajahmu Ibu

E

Ada Kehangatan Di Dalam Hatiku

Am

Air Wudhu Selalu Membasahimu

C G

Ayat Suci Selalu Di Kumandangkan

Dm Am

Suara Lembut Penuh Keluh Dan Kesah

E Am

Berdoa Untuk Putra Putrinya

Reff:

Am Dm

Oh Ibuku Engkaulah Wanita

E Am

Yang Ku Cinta Selama Hidupku

Dm Am

Maafkan Anakmu Bila Ada Salah

E Am

Pengorbananmu Tanpa Balas Jasa

Am Dm

Ya Allah Ampuni Dosanya

E Am

Sayangilah Seperti Menyayangiku

Dm Am

Berilah Ia Kebahagiaan

E Am

Di Dunia Juga Di Akhirat

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunstyle.com)