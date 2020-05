Foto Skandal Jung Joon Won Aktor Remaja di The World of The Married Beredar, Agensi Minta Maaf

Jung Joon Wo- Foto Skandal Aktor Remaja di The World of The Married Ini Beredar, Agensi Minta Maaf

BANGKAPOS.COM -Kali ini, aktor remaja di drama Korea The World of The Married, Jung Joon Won menjadi sorotan publik.

Sorotan terhadp Jung Joon Won menghadirkan kembali skandal di antara bintang drama korea populer The World of The Married.

Hal ini menyebabkan isu tidak enak di seputar para pemeran.

Hal itu dikarenakan beredarnya foto-foto yang memperlihatkan aktor tersebut minum minuman keras dan merokok, padahal ia masih di bawah umur.

Dilansir insertlive, foto-foto yang beredar di dunia maya itu diduga berasal dari akun Facebook milik Jung Joon Won sendiri.

Melihat banyaknya tudingan dan sorotan soal foto-foto tersebut, agensi Jung Joon Won, DAIN Entertainment pun angkat bicara.

Mereka merilis pernyataan resmi sebagai ucapan permintaan maaf dan sedang melakukan penyelidikan internal terkait kasus tersebut.

"Halo, ini DAIN Entertainment. Atas beredarnya foto-foto di media sosial yang muncul hari ini, kami, sebagai pihak agensi dari Jung Joon Won mengucapkan permintaan maaf. Kini, kami tengah melakukan penyelidikan internal agar kejadian tersebut tak lagi terulang," tulis pihak agensi pada Minggu (10/5), dilansir dari Soompi.

"Kami menyesal telah menyebabkan insiden di saat masyarakat sedang kesulitan menangani COVID-19. Kami benar-benar menyesal pada para staf produksi drama The World of The Married," sambungnya.

jung joon won/ (Foto: instagram.com/kdramanews.id)

Sementara itu, pihak produksi drama The World of The Married memastikan Jung Joon Won tak akan muncul di dua episode terakhir karena screentime miliknya berakhir di episode 14.