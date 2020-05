KPU Bangka Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Masyarakat Diminta Berikan Masukan

BANGKAPOS.COM,BANGKA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (DPB) tahun 2020.

Pada pleno penetapan triwulan pertama yaitu dari Januari-Maret, ada sebanyak 2.420 penambahan jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP3) di Kabupaten Bangka sehingga total pemilih di Kabupaten Bangka 209.153.

Sebelumnya pemilih di Kabupaten Bangka pada pada DPTHP3 sebanyak 206.733 orang.

Ketua KPU Kabupaten Bangka, M. Hasan melalui Divisi Perencanaan, Informasi dan Data, Cepenk Susanti mengatakan, penambahan pemilih sebanyak 2.420 ini berasal dari potensi pemilih baru pasca pemilu 2019 kemarin atau dari Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Menurutnya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini mengacu pada surat edaran (SE) KPU RI nomor 118 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2020.

"Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan tiap bulan ini bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu/pemilihan selanjutnya," jelas Cepenk.

Menurutnya, bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan pilkada pada tahun 2020, melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkala berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan Disdukcapil dan kecamatan untuk meminta updating hasil pelayanan administrasi kependudukan seperti penduduk pindah datang, pemilih pemula, perubahan identitas, perubahan status pekerjaan TNI/Polri, perubahan alamat dan data kematian," bebernya.

Untuk rekapitulasi DPB triwulan pertama kemarin, KPU Bangka sudah mengumumkan di website KPU Kabupaten Bangka di alamat http/kab-bangka@kpu.go.id. By name by adress penambahan pemilih sebanyak 2.420 bisa dilihat disana.

KPU juga menerima masukan dan tanggapan terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini dengan mengisi formulir yang sudah disiapkan, baik secara online maupun offline.

Secara online masyarakat dapat mendownload formulir di website KPU Kabupaten Bangka. Sedangkan kalau ingin offline, masyarakat dapat datang langsung ke kantor KPU Bangka di jalan Ahmad Yani Jalur II Sungailiat.

"Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini kami lakukan setiap bulan jadi kami sangat mengharapkan pihak terkait seperti disdukcapil, pihak kecamatan untuk dapat membantu KPU memberikan data pemilih yang dibutuhkan. Kepada masyarakat juga kami minta untuk aktif melapor jika belum terdaftar atau ada perubahan data penduduk. Mari bersama bantu KPU untuk mempersiapkan data pemilih yang akurat," imbau Cepenk. (bangkapos.com / Nurhayati)